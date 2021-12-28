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2 часа назад

Названа самая стильная звезда 2021 года

Американская актриса Зендая (Zendaya) признана самой стильной звездой в 2021 году. Такое мнение высказала модный редактор Клемми Филдсенд (Clemmie Fieldsend) в материале The Sun.

1/10 Американская актриса Зендая (Zendaya) признана самой стильной звездой в 2021 году.
Фото: globallookpress.com
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2/10 Зендая на 78-ом Венецианском кинофестивале.
Фото: globallookpress.com
3/10 Ballon d'Or 2021 Ceremony в Париже.
Фото: globallookpress.com
4/10 Актриса на вручении премии "Оскар".
Фото: globallookpress.com
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5/10 Специальный показ фильма "Дюна" в Лондоне.
Фото: globallookpress.com
6/10 Премьера "Дюны" в Париже.
Фото: globallookpress.com
7/10 CFDA Fashion Awards 2021.
Фото: globallookpress.com
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8/10 78-ой Венецианский кинофестиваль.
Фото: globallookpress.com
9/10 Зендая идет на интервью с Томом Холландом в студию Good Morning America в связи с выходом фильма «Человек-паук: Нет пути домой».
Фото: globallookpress.com
10/10 Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в Лос-Анджелесе.
Фото: globallookpress.com

В этом году 25-летняя звезда часто появлялась на светских мероприятиях в связи с премьерой фильмов «Дюна» и «Человек-паук: Нет пути домой», в которых она исполнила главные роли. В ноябре Зендая получила награду CFDA Fashion Icon Of The Year за стильные образы от Valentino, Balmain и Alexander McQueen. Актриса пришла на вручение награды в красных топе и юбке с объемной баской бренда Vera Wang.

Однако главной законодательницей моды в этом году журналистка назвала супермодель Кендалл Дженнер, которая появилась на благотворительном балу Института костюма музея Метрополитен Met Gala в прозрачном платье Givenchy. А самым запоминающимся образом, по мнению Филдсенд, стал золотистый наряд Кейт Миддлтон, в котором она пришла на премьеру фильма «Не время умирать».

Звёзды,Фото,Кендалл Дженнер,Кейт Миддлтон,
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