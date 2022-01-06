Выехала на скандале: что говорят за спиной у Шейк

Супермодель Ирина Шейк редко дает интервью и практически не говорит на публику о личной жизни. Вот только образ милой русской девушки не раз оказывался под угрозой. Почему? Рассказывает “Рамблер”.

Любовный треугольник

Видео дня

В 2021 году личную жизнь супермодели не обсуждал только ленивый. В мае появились слухи о романе звезды с рэпером и дизайнером Канье Уэстом. Они знакомы больше 10 лет: когда-то модель снялась в его клипе на песню Power. Кроме того, Ирина участвовала в модных показах бренда Уэста Yeezy.

Папарацци сфотографировали пару во время отдыха на Лазурном Берегу, куда Канье в компании Ирины отправился отмечать 44-й день рождения. За несколько месяцев до этого модели приписывали роман с Вито Шнабелем. Их не раз видели на свиданиях. Стремление Ирины поддерживать статус свободной девушки и ярые попытки скрыться от камер навели журналистов на мысль о том, что Ирина встречается сразу с двумя мужчинами.

Однако уже осенью стало известно, что сердце русской красавицы свободно. Одна из возможных причин расставания с Канье – его трудоголизм и нежелание покидать Лос-Анджелес. В интернете обсуждали, не разрыв ли стал поводом для смены имиджа Ирины?

@irinashayk

Пошлые песни

Осенью 2020 года русский рэпер и блогер Володя XXL попытался втянуть Ирину Шейк в скандал. Он поделился в соцсетях новостью, что модель подала на него в суд за унизительные строчки о ней в песне “Милкшейк”. Блогер даже показал переписку с Ириной и повестку. Это вызвало шквал агрессии в сторону модели со стороны поклонников рэпера. Они атаковали аккаунт Ирины в Инстаграм. Более рассудительные подписчики решили поискать информацию о заведенном деле и разоблачили блогера. Оказалось, что “повестка в суд” была фейковой.

Счастливый фасад

Новость о расставании с известным актером Брэдли Купером, от которого Ирина родила дочь Лею, поразила фанатов пары. Отношения длиной в 4 года завершились тихо. Однако вскоре в СМИ стала просачиваться информация от инсайдеров, что одна из самых красивых звездных пар на протяжении нескольких месяцев лишь играла роль счастливой семьи. И все ради того, чтобы не навредить имиджу Брэдли Купера, который только-только выпустил фильм “Звезда родилась”. Когда о разрыве актера и модели узнала общественность, поклонники стали искать в поведении экс-возлюбленных намеки на истинные причины расставания. По одной из версий, сложные отношения Ирины со свекровью, Глорией Купер, повлияли на окончательное решение.

Лицо эротического салона

В 2018 году екатеринбуржцы обнаружили, что известная на весь мир модель стала рекламным лицом сети мужскин салонов “Распутин”. Управляющая сети рассказала в интервью уральскому информационному агентству «URA.RU», что баннер заказывали у дизайнеров: “Они купили изображение в специальной фотобазе, поэтому здесь нет никаких нарушений. Если честно, мы даже и не знали до этого, что это Ирина Шейк”.

Поклонники супермодели из Читы также удивились, когда увидели звезду в уличной рекламе приватного клуба Violet.

Сама Ирина никак не комментировала эти ситуации.

Любовница президента FIFA

Флирт модели с американским певцом Джастином Бибером на вечеринке после фестиваля Coachella таблоиды не обсуждали так, как список любовниц экс-президента Международной федерации футбола. В 2015 году журналисты испанской газеты EL Mundo утверждали, что Ирина встречалась с 79-летним Йозефом Блаттером. Ни от модели, ни от ее пресс-агента не последовало никакой реакции.

Пиар на беде

В 2014 году Ирина Шейк оказалась в центре очередного скандала, согласно заявлению ее представителя, “необоснованно”. Дело в том, что модель поддержала флешмоб в поддержку нигерийских школьниц, похищенных экстремистами. Знаменитости фотографировались с лозунгом: «Верните наших девочек!» Но снимок Ирины подвергся жесткой критике.

@irinashayk

Интернет-пользователи обвинили девушку в цинизме, посчитав неуместным откровенный образ, выбранный для фотографии в рамках акции. А кто-то и вовсе посчитал, что модель лишь подогревает собственную популярность такими провокационными действиями.

Секс-скандал

Прошло почти 7 лет с момента, когда Ирина завершила отношения с португальским футболистом Криштиану Роналду. Но в интернете до сих пор спорят о том, была и любовь между ними или все, что происходило – продуманная пиар-кампания.

Ирина и Криштиану познакомились в 2010 году, на съемках рекламы Calvin Klein. Звезд быстро окрестили парочкой. А два года спустя имена супермодели и футболиста появились в СМИ в связи со скандалом: неизвестные выкрали из апартаментов Роналду несколько гаджетов, на одном из которых обнаружили откровенное видео с участием пары. Мошенники написали электронное письмо с угрозами распространить провокационную запись. Агенты Роналду и Шейк вели переговоры с шантажистами, чтобы устранить репутационную угрозу. Каких-либо заявлений или комментариев от пары не последовало.

Когда бразильская модель Андресса Урак рассказала об изменах футболиста таблоиду The Sun, Криштиану не смог промолчать. Он назвал всю историю провокацией. А в своем Фейсбуке “всем назло” выложил фотографию с Ириной.

@irinashayk

Ирина, уже привыкшая к очередным слухам о неверности Криштиану, ситуацию никак не комментировала. В знак поддержки любимого она также опубликовала совместное фото.

В жизни Ирины Шейк бывает место скандалу – во всех смыслах. Три года назад русская супермодель стала лицом рекламной кампании аромата Scandal, созданного парфюмером модного дома Жана Поля Готье. В одном из роликов героиня Ирины провоцирует на скандал испанскую актрису Росси де Пальму.

Jean Paul Gaultier

“Мне нравится название Scandal, потому что оно похоже на меня… Jean Paul Gaultier относится к тем французским домам моды, которые ломают все барьеры. Новый аромат вдохновлен всеми типами женщин”,

– рассказала модель.