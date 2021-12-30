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30 минут назад

«Давай поженимся!»: звездные девушки, которые поступились гордостью

Все привыкли, что предложение руки и сердца делают мужчины. Однако героини материала разрушили все стереотипы, и сделали первый шаг сами. "Рамблер" расскажет о знаменитых девушках, которые сделали предложение своим любимым мужчинам.

Звездные девушки, которые сделали предложение
Фото: Кадр из фильма "Предложение"Кадр из фильма "Предложение"

Пинк

Певица Пинк, известная также как Алиша Бет Мур, познакомилась с мотогонщиком Кэри Хартом в 2001 году. Вскоре завязались отношения, но в 2003 году пара рассталась. Разлука была невыносимой, и через год по инициативе Пинк молодые люди вновь сошлись. А уже в 2005 году на мотогонках, в которых участвовал Харт, исполнительница подняла плакат с надписью "Ты женишься на мне? Я серьезно". И уже через год пара сыграла свадьбу в Коста-Рике.

Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова)

@glukozamusic

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как певица Глюкоза, во время вечеринки девушка заявила возлюбленному Александру: "Бери меня в жены! Лучше ты не найдешь". И через две недели Чистяков подарил любимой кольцо и ответил согласием.

Анджелина Джоли

Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт встретились на съемках "Мистера и миссис Смит". Их роман начал стремительно развиваться. И только спустя семь лет и шестеро детей пара решила узаконить свои отношения. Но интересно, что на одно колено спустилась именно Анджелина Джоли. Это произошло в Венеции, где Джоли снималась в фильме "Турист".

Дилара Зинатуллина

@influesii

Летом 2021 года возлюбленная исполнителя Моргенштерна Дилара сделала ему предложение на семейном мероприятии. Алишер, конечно же, принял его, и опубликовал пост:

"Мальчик: делает предложение. Мужчина: принимает его. Да-да, девочки, завидуйте, выхожу за... жену".

В этом же году пара сыграла свадьбу. Алишер и Дилара познакомились еще в 2017 году. Несмотря на то, что романтические чувства не возникли сразу, молодые люди вскоре поняли, что им хорошо вместе.

Звёзды,Кэри Харт,Пинк,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
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