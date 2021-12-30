«Зажал меня в углу»: Рита Дакота – о домогательствах в детстве

«Я помню, как парень в нашей военной общаге зажал меня в углу и насильно поцеловал, засунув свой мерзкий слюнявый язык мне в рот. Мне было тогда лет 12, а ему 17. Он в Суворовском училище учился, звали его Антон. Я тогда так испугалась, что даже ему не сказала ничего. Он ушел, а я продолжала стоять как вкопанная от шока. Вот такой ужасный у меня был первый поцелуй», — рассказала Дакота Cosmopolitan.