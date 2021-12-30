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56 минут назад

«Зажал меня в углу»: Рита Дакота – о домогательствах в детстве

Рита Дакота рассказала, что подверглась домогательствам в детстве. Ей было всего 12 лет, когда парень поцеловал девочку против ее воли.

«Зажал меня в углу»: Рита Дакота – о домогательствах в детстве
Фото: @ritadakota@ritadakota

«Я помню, как парень в нашей военной общаге зажал меня в углу и насильно поцеловал, засунув свой мерзкий слюнявый язык мне в рот. Мне было тогда лет 12, а ему 17. Он в Суворовском училище учился, звали его Антон. Я тогда так испугалась, что даже ему не сказала ничего. Он ушел, а я продолжала стоять как вкопанная от шока. Вот такой ужасный у меня был первый поцелуй», — рассказала Дакота Cosmopolitan.

В зрелом возрасте певица также сталкивалась с домогательствами. Однажды массажист повел себя непозволительно и трогал певицу в неположенном месте.

«Это так жутко, ты приходишь к специалисту за помощью, а он так поступает с твоим доверием. Но там я уже смогла дать ему отпор. Однако от массажа тоже отвернуло надолго», — поделилась Рита.

Ранее мы рассказывали, как Дакота Джонсон обвинила Хичкока в домогательствах.

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