Ведущий «Модного приговора» назвал самых модных звезд

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев назвал самых модных звезд России в 2021 году. Его слова приводит «Семь дней».

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В первую очередь эксперт отметил, что в уходящем году многие знаменитости пережили кризис, связанный с пандемией коронавируса. В связи с этим, у многих отменились концерты и выступления, что привело к стрессу и ухудшению физической формы.

Однако, по словам Васильева, лучше всех в 2021 году себя проявили певицы Валерия, Лариса Долина и Лолита Милявская. По мнению эксперта, они больше всех старались привлекать к себе внимание похудением и необычными костюмами.

Кроме того, Васильев обратил внимание на возросшую популярность блогеров и тиктокеров. Отдельно мужчина отметил наряд исполнительницы Клавы Коки на церемонии вручения премии Муз-ТВ. Девушка была одета в «голое» платье с наименованиями частей тела.

Также эксперт подчеркнул, что в 2021 году наиболее яркими образами отличился тиктокер Даня Милохин.

«Про таких в 1920-е годы, в эпоху НЭПа, пели частушки: “А я не мамина, а я не папина, а я на улице росла, меня курица снесла”. Вот это все про Милохина — не мальчик, не девочка, а уличное создание», — посмеялся Васильев.