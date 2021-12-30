Жена Уилла Смита раскрыла причину лысины

Жена голливудского актера Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит раскрыла причины отсутствия волос на ее голове. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

50-летняя знаменитость опубликовала ролик, в котором показала свою лысину. В описании к видео женщина призналась, что страдает от алопеции — аутоиммунного заболевания, характеризующегося полным выпадением волос на голове, лице и других участках тела, которое возникает из-за повреждения волосяных фолликулов.

По словам актрисы, она решила откровенно высказаться по поводу своей прически, чтобы не провоцировать слухи о наличии у нее какого-либо серьезного заболевания. «Мы с алопецией станем лучшими друзьями — на этом точка», — заключила предпринимательница.

Публикация Пинкетт-Смит набрала почти два миллиона просмотров. При этом героиня материала скрыла количество лайков и комментарии подписчиков.