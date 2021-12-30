Знаменитости, у которых были отношения с преступниками

Звезды о своих романтических отношениях с авторитетами.

Фото: New Magazine New Magazine

Лолита Милявская

Певица сама в интервью признавалась, что имела романтические отношения в 90-е годы. И эти отношениями были самыми красивыми в ее жизни. Мужчина был намного старше звезды и красиво ухаживал. А еще оказался очень щедрым: тайно платил за ее эфиры. Милявская влюбилась и даже мечтала уйти от Цекало и выйти за своего возлюбленного замуж, но его убили.

Мария Максакова

Оперная дива несколько лет жила в гражданском браке с криминальным авторитетом Владимиром Тюриным. Родила от него двоих детей, хотя все ее родные были против этого союза. Затем последовало скандальное расставание. Тюрин отобрал детей и не разрешает Максаковой с ними общаться.

Оксана Федорова

На заре своей модельной карьеры Оксана Федорова встречалась с влиятельным человеком – бизнесменом Владимиром Голубевым. Бизнесмен был женат, но очень помогал своей юной протеже. В том числе и материально. Расстались они через семь лет отношений. По словам Оксаны, они взаимно охладели друг к другу.

Юлия Волкова

В 2020 году Юлия Волкова состояла в романтических отношениях с неким Георгием Зарандия, известным правоохранительным органам под кличкой Гия Гальский. Он – вор в законе и член организованной преступной группировки. Однако Юлю это не смущало, в интервью она признавалась, что любит “плохих мальчиков”. Правда, эта любовь закончилась почему-то очень быстро.

Ида Галич

В своем инстагарм блогерша призналась, что у нее была связь с бандитом, который ее бросил.