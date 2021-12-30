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42 минуты назад

Знаменитости, у которых были отношения с преступниками

Звезды о своих романтических отношениях с авторитетами.

Знаменитости, у которых были отношения с преступниками
Фото: New MagazineNew Magazine

Лолита Милявская

Певица сама в интервью признавалась, что имела романтические отношения в 90-е годы. И эти отношениями были самыми красивыми в ее жизни. Мужчина был намного старше звезды и красиво ухаживал. А еще оказался очень щедрым: тайно платил за ее эфиры. Милявская влюбилась и даже мечтала уйти от Цекало и выйти за своего возлюбленного замуж, но его убили.

Мария Максакова

Оперная дива несколько лет жила в гражданском браке с криминальным авторитетом Владимиром Тюриным. Родила от него двоих детей, хотя все ее родные были против этого союза. Затем последовало скандальное расставание. Тюрин отобрал детей и не разрешает Максаковой с ними общаться.

Оксана Федорова

На заре своей модельной карьеры Оксана Федорова встречалась с влиятельным человеком – бизнесменом Владимиром Голубевым. Бизнесмен был женат, но очень помогал своей юной протеже. В том числе и материально. Расстались они через семь лет отношений. По словам Оксаны, они взаимно охладели друг к другу.

Юлия Волкова

В 2020 году Юлия Волкова состояла в романтических отношениях с неким Георгием Зарандия, известным правоохранительным органам под кличкой Гия Гальский. Он – вор в законе и член организованной преступной группировки. Однако Юлю это не смущало, в интервью она признавалась, что любит “плохих мальчиков”. Правда, эта любовь закончилась почему-то очень быстро.

Ида Галич

В своем инстагарм блогерша призналась, что у нее была связь с бандитом, который ее бросил.

«Я тогда волосы на себе рвала, мол, как же так больно можно было поступить со мной?! Зачем все это? А потом… Внимание! Прошло несколько лет, и я понимаю, что этому дуралею была отведена невероятная роль в моей жизни. Время прошло, все встало на свои места. Недобросовестный „бандит“ так же быстро исчез из моей жизни, как и появился. А я встретила Аланчика, с которым у нас случился Леон».

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