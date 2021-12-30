Ирину Шейк заподозрили в воссоединении с Брэдли Купером

Экс-возлюбленные провели совместный отдых.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Ирина Шейк и Брэдли Купер объявили о разрыве уже давно, а модели даже приписывали роман с Канье Уэстом. Тем не менее экс-супруги сохранили дружеские отношения ради общей дочери Леи.

Теперь же поклонники подозревают, что пара воссоединилась и закрутила свой роман. Влюбленных заметили на совместном отдыхе на морском побережье с их наследницей. Более того Шейк опубликовала фото с тремя сердечками на песке, символизирующем их семью.

Сами звезды свое воссоединение не комментировали. Модель бережет личную жизнь от посторонних и практически не говорит об отношениях.