Таюрская прокомментировала слухи о разрыве с Прусикиным

Поклонники группы Little Big уже несколько недель подозревают, что артисты коллектива Софья Таюрская и Илья Прусикин расстались.
Дело в том, что в последнее время пара перестала вместе выходить в свет и публиковать совместные фото. Долгое время они не давали комментариев, но Таюрская все же решила прокомментировать ситуацию.
Так, в беседе со «СтарХитом» певица опровергла разрыв с возлюбленным и рассказала, что ей удается сохранить вполне дружеские отношения с экс-супругой Ильи Ирой Смелой.
«Не гадайте, у нас у всех все хорошо. Во-первых, у ребят общий ребенок, они прекрасные родители. Каждый счастлив по своему. У Иры тоже все хорошо! Мы общаемся, нет никаких претензий, возможно, и Новый год будем встречать вместе», — призналась Таюрская.
Она рассказала, что хорошо ладит и с сыном Прусикина, с которым они часто проводят время вместе.
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