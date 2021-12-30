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1 час назад

Таюрская прокомментировала слухи о разрыве с Прусикиным

Поклонники группы Little Big уже несколько недель подозревают, что артисты коллектива Софья Таюрская и Илья Прусикин расстались.

Таюрская прокомментировала слухи о разрыве с Прусикиным
Фото: @sonyatayurskaya@sonyatayurskaya

Дело в том, что в последнее время пара перестала вместе выходить в свет и публиковать совместные фото. Долгое время они не давали комментариев, но Таюрская все же решила прокомментировать ситуацию.

Так, в беседе со «СтарХитом» певица опровергла разрыв с возлюбленным и рассказала, что ей удается сохранить вполне дружеские отношения с экс-супругой Ильи Ирой Смелой.

«Не гадайте, у нас у всех все хорошо. Во-первых, у ребят общий ребенок, они прекрасные родители. Каждый счастлив по своему. У Иры тоже все хорошо! Мы общаемся, нет никаких претензий, возможно, и Новый год будем встречать вместе», — призналась Таюрская.

Она рассказала, что хорошо ладит и с сыном Прусикина, с которым они часто проводят время вместе.

Ранее мы писали о разрыве модельера Елены Ленской с Владимиром Пресняковым.

Звёзды,Илья Прусикин,Елена Ленская,Владимир Пресняков,StarHit,
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