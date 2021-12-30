Таюрская прокомментировала слухи о разрыве с Прусикиным

«Не гадайте, у нас у всех все хорошо. Во-первых, у ребят общий ребенок, они прекрасные родители. Каждый счастлив по своему. У Иры тоже все хорошо! Мы общаемся, нет никаких претензий, возможно, и Новый год будем встречать вместе», — призналась Таюрская.