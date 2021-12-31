Анна Бузова решила в Новый год "отпустить ситуацию" с сестрой

Сестра телеведущей Ольги Бузовой Анна рассказала о планах на 2022 год. Всего пунктов – 35, один из них – наладить отношения со знаменитой родственницей. Все дело в том, что несколько месяцев назад между сестрами пробежала кошка.

«Уже написала планы, цели и желания на 2022-й, - сообщила Анна. - Хочу съездить два раза в полноценный отпуск, отпустить ситуацию с сестрой, перестать нервничать по пустякам…».

В одном из интервью Ольга заявила, что помогла сестре в приобретении квартиры в центре Москвы. Бузова-младшая при этом публично возмутилась и сообщила, что на самом деле старшая сестра не вкладывалась в этот объект недвижимости. Впрочем, бытует мнение, что родственницы всего лишь разыграли конфликт ради привлечения внимания.