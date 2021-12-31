Знаменитости, которые родились в новогоднюю ночь

Некоторые знаменитости отмечают в Новый год еще один праздник — свой день рождения. Два праздника ведь гораздо лучше, чем один. "Рамблер" расскажет о знаменитостях, которые родились в новогоднюю ночь.

Энтони Хопкинс

В канун Нового года актеру, известному по ролям в картинах "Отец", "Костюмер", "Тор" и многих других, исполнилось 84 года. В прошлом году Хопкинс выложил на своей странице в Twitter короткое видео, где он сидит за столом с праздничным тортом со свечой. Он поздравил всех поклонников с Новым годом и своим днем рождения. Актер сторонник скромных празднеств в кругу самых близких, поэтому можно предположить, что этот день Энтони проведет именно так.

Бен Кингсли

А британский актер в этот день отмечает свой 78-й день рождения. Оба праздника он также проведет в кругу семьи, своей супруги Даниэлы Лавендер и детей. Многие картины Кингсли можно пересматривать по несколько раз, например, "Список Шиндлера", "Остров проклятых", "Счастливое число Слевина", "Ганди", "Дом из песка и тумана" и ряд других.

Хантер Шафер