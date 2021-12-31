Хлебникова записала обращение из больницы

"С Новым годом, друзья! Я хочу пожелать каждому человеку на нашей маленькой-маленькой Земле, на которой живет столько много людей, чтобы мы с вами опять начали встречаться, а не просто видеться на экранах наших телефонов, смартфонов и компьютеров. Будьте здоровыми, будьте веселыми. Всегда ваша Марина Хлебникова",