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2 часа назад

Марина Хлебникова записала обращение из больницы

Певица Марина Хлебникова, недавно пострадавшая в пожаре в своей московской квартире, записала новогоднее аудиообращение.

Хлебникова записала обращение из больницы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"С Новым годом, друзья! Я хочу пожелать каждому человеку на нашей маленькой-маленькой Земле, на которой живет столько много людей, чтобы мы с вами опять начали встречаться, а не просто видеться на экранах наших телефонов, смартфонов и компьютеров. Будьте здоровыми, будьте веселыми. Всегда ваша Марина Хлебникова",

- сказала она.

Пост с этой аудиозаписью опубликован в ее профиле Instagram.

Это уже второе обращение певицы к своим поклонникам. Первое она записывала, поблагодарив всех неравнодушных за поддержку.

Напомним, недавно директор Хлебниковой Данила Прайс опроверг появившиеся в СМИ слухи о выписке певицы и отметил, что Марина проведет в медучреждении все новогодние праздники.

Ранее мы писали, что Хлебникова вышла на связь впервые после пожара.

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