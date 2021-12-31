Хлебникова записала обращение из больницы

Певица Марина Хлебникова, недавно пострадавшая в пожаре в своей московской квартире, записала новогоднее аудиообращение.
"С Новым годом, друзья! Я хочу пожелать каждому человеку на нашей маленькой-маленькой Земле, на которой живет столько много людей, чтобы мы с вами опять начали встречаться, а не просто видеться на экранах наших телефонов, смартфонов и компьютеров. Будьте здоровыми, будьте веселыми. Всегда ваша Марина Хлебникова",
- сказала она.
Пост с этой аудиозаписью опубликован в ее профиле Instagram.
Это уже второе обращение певицы к своим поклонникам. Первое она записывала, поблагодарив всех неравнодушных за поддержку.
Напомним, недавно директор Хлебниковой Данила Прайс опроверг появившиеся в СМИ слухи о выписке певицы и отметил, что Марина проведет в медучреждении все новогодние праздники.
Ранее мы писали, что Хлебникова вышла на связь впервые после пожара.