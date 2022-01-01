Звездные тигрицы, для которых этот год будет особенным

Хотя год Тигра наступит только первого февраля, мы по традиции встречаем его уже первого января. А для звезд, рожденных под знаком полосатого хищника, этот год может стать судьбоносным. «Рамблер» вспомнил лишь некоторых из них.

Фото: @irinashayk @irinashayk

Астрологи, изучающие сочетания зодиакального и восточного гороскопов, описывают людей, рожденных под знаками Тигра и Овна, как хищников с мгновенной реакцией. Их можно сравнить с настоящей огненной бурей. Это энергичные люди, обожающие внимание и всеобщее восхищение своей персоной.

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Ксения Раппопорт родилась 25 марта 1974 года в Ленинграде. Это одна из самых успешных актрис своего поколения, которая регулярно снимается в России и в Италии, где ее очень любят. В 2021 году поклонники могли увидеть ее в сериале «Вертинский». Ксения Раппорт — обладательница награды Венецианского кинофестиваля и национальной премии Италии «Давид ди Донателло», лауреатка «Кинотавра» и «Золотого орла».

Леди Гага — псевдоним певицы Стефани Джоанн Анджелины Джерманотты. Она родилась 28 марта 1986 года в Нью-Йорке и известна не только своим творчеством, но и эпатажными выходками. Леди Гага — лауреатка одиннадцати премий «Грэмми», «Золотого глобуса» и «Оскара». Кроме того, она заявила о себе как талантливая актриса в фильме «Дом Gucci», хотя фанаты отметили еще ее работу в сериале «Американская история ужасов».

Тигры-Тельцы отличаются уравновешенным характером и крайней щепетильностью, но способны взорваться, если их очень долго выводить из себя. Эти хищники готовы как гулять сами по себе, так и прыгать через обруч в цирке — все по настроению.

Пенелопа Крус своей головокружительной карьерой лишь подтверждает это. Актриса родилась 28 апреля 1974 года в Алькобендасе. У Пенелопы целая коллекция престижных кинематографических наград — «Оскар» и BAFTA за «Вики Кристина Барселона», премия Венецианского кинофестиваля за «Параллельных матерей» и «Золотая пальмовая ветвь» за картину «Возвращение», а также три «Гойи».

Кадр из фильма «Вики Кристина Барселона»

Тигры-Близнецы — мастера экстремальных предприятий, остроумные и общительные. Они добиваются успеха там, где пасуют остальные.

Возможно, поэтому маститые критики не сразу поверили в потенциал певицы Монеточки. Ее настоящее имя — Елизавета Андреевна Гырдымова. Она родилась 1 июня 1998 года и стала известна в 2016 году, когда начала выкладывать в социальных сетях свои песни, записанные в домашней обстановке под аккомпанемент пианино. А в 2018 году вышел ее альбом «Раскраски для взрослых», который принес ей уже всеобщую популярность.

Хотя Земфира раскритиковала голос певицы, она отметила отличные тексты песен. А музыкальный обозреватель газеты «КоммерсантЪ» Борис Барабанов заявил, что Монеточка смогла преодолеть рамки независимой музыки и стать мейнстримом. В 2020 году Лиза Монеточка выпустила третий студийный альбом «Декоративно-прикладное искусство».

Тигры-Раки — домашние хищники, обожающие греться у камина. Люди, рожденные под этими знаками, ценят уют, задушевные беседы и неторопливый темп жизни. Но расслабляться не стоит — если перейти границы, этот тигр легко выпустит когти.

Пелагея прославилась блестящим исполнением русских народных песен. Она родилась 14 июля 1986 года и впервые вышла на сцену в четыре года. А уже в девять лет заключила контракт с фирмой Feelee Records и переехала в Москву. Кстати, при рождении в ЗАГСе Пелагею записали как Полину, но, получив паспорт, певица исправила ошибку. Кроме того, Пелагея стала одной из самых популярных медиаперсон в качестве ведущей шоу «Голос».

Тигры-Львы — хищники в квадрате, настоящие бойцы с неистощимым запасом жизненных сил, но их натуре свойственна некоторая противоречивость.

Кадр из фильма «Мисс Петтигрю живет одним днем»

Эми Адамс родилась 20 августа 1974 года в Италии. В ее коллекции профессиональных достижений — шесть номинаций на «Оскар» и семь номинаций на BAFTA, два «Золотых глобуса», премия «Сатурн» и множество других наград. Актриса не сразу стала знаменитой, прорыв случился только в тридцать лет.

Критики заметили ее после фильма «Июньский жук», а массовую популярность она получила после выхода комедии «Жених напрокат». Успех упрочили такие картины как «Зачарованная», «Мисс Петтигрю живет одним днем», «Сомнение», «Афера по-американски», «Большие глаза» и «Власть». В настоящее время Эми Адамс — одна из самых ярких голливудских актрис.

Тигры-Весы отличаются мягкими манерами, артистизмом и обаянием. Они любят аплодисменты и владеют богатым арсеналом трюков на все случаи жизни.

Эмилия Кларк родилась 23 октября 1986 года в Лондоне. Хотя в ее фильмографии еще не так много работ, она стала мировой звездой после того, как сыграла Дейенерис Таргариен, Мать драконов в шумевшем сериале «Игра престолов». Эта роль обеспечила Эмилии место на звездном олимпе. Причем во время съемок актрисе пришлось параллельно бороться с тяжелой болезнью — она пережила инсульт и какое-то время страдала афазией.

Также благосклонные отзывы критиков и зрителей заслужил фильм «До встречи с тобой». Актриса также увлекается музыкой и играет на гитаре, пианино и флейте.

Тигры-Козероги самые благоразумные и осторожные хищники среди своих собратьев. Они инстинктивно обходят все ловушки и избегают неприятностей.

Ирина Шейк (Шайхлисламова) родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске. Она является одной из самых знаменитых российских супермоделей. В 2011 году Ирина стала первой моделью из России, которая снялась для обложки Sports Illustrated Swimsuit Issue. Она также появлялась на обложках Vogue, Glamour, Maxim, GQ, Vanity Fair, Grazia, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan. Ирина Шейк рекламировала такие бренды как Armani Exchange, Guess, Intimissimi, Lacoste, La Perla, Givenchy & Givenchy Jeans, Alberta Ferretti, Blumarine.

Тигры-Рыбы — хладнокровные хищники, настоящие морские львы. Они кажутся милыми, забавными и слегка безрассудными, но никогда не забывают об охоте.