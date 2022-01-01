Пугачева рассказала о загаданном желании в Новый год

Перед боем курантов Алла Пугачева рассказала о заветном желании, которое написала на маленьком листке бумаги. Момент записал на видео ее супруг Максим Галкин и опубликовал на своей странице в Instagram.
Пугачева слушала речь президента России и готовилась сжечь клочок бумаги с записанным желанием. Галкин отметил, что желание хорошее и касается всех.
"С Новым годом! Пусть все будет хорошо. Главное, чтобы не было войны",
— произнесла артистка, помахав перед камерой листочком бумаги с желанием.
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