Холли Берри вышла замуж в четвертый раз

Стало известно, что американская актриса Холли Берри вышла замуж за своего возлюбленного музыканта Вана Харта. Этой радостной новостью Берри поделилась на своей странице в Instagram.
"Так… Это официально!"
— написала актриса, опубликовав пару романтичных снимков в своем блоге.
Ее избранником стал музыкант Ван Хант, с которым они вместе уже больше года. Это уже третий брак Берри. Актриса воспитывает 14-летнюю дочь Налу от манекенщика Габриэля Обри и 8-летнего сына Масео от актера Оливье Мартинеса.
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