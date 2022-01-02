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16 минут назад

"Это официально!": Холли Берри вышла замуж в четвертый раз

Стало известно, что американская актриса Холли Берри вышла замуж за своего возлюбленного музыканта Вана Харта. Этой радостной новостью Берри поделилась на своей странице в Instagram.

Холли Берри вышла замуж в четвертый раз
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Так… Это официально!"

— написала актриса, опубликовав пару романтичных снимков в своем блоге.

Ее избранником стал музыкант Ван Хант, с которым они вместе уже больше года. Это уже третий брак Берри. Актриса воспитывает 14-летнюю дочь Налу от манекенщика Габриэля Обри и 8-летнего сына Масео от актера Оливье Мартинеса.

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