Холли Берри вышла замуж в четвертый раз

Стало известно, что американская актриса Холли Берри вышла замуж за своего возлюбленного музыканта Вана Харта. Этой радостной новостью Берри поделилась на своей странице в Instagram.

"Так… Это официально!"

— написала актриса, опубликовав пару романтичных снимков в своем блоге.

Ее избранником стал музыкант Ван Хант, с которым они вместе уже больше года. Это уже третий брак Берри. Актриса воспитывает 14-летнюю дочь Налу от манекенщика Габриэля Обри и 8-летнего сына Масео от актера Оливье Мартинеса.