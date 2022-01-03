По словам знаменитости, сложилась «печальная и жалкая» ситуация, когда ее бывший муж пытается привлечь к себе внимание аудитории и повысить активность в соцсетях. «Видно, 17-летние любовницы уже не справляются», — ответила она. Бородина также пригрозила Омарову «компроматом», который имеет на него. По словам звезды, она могла бы раскрыть много интересной информации о мужчине, но не стала этого делать ради общей дочери Теоны. «Там слишком много грязи», — добавила она.