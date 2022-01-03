"В этом подвале я видела такое": Бабкина рассказала о жизни в СССР

«Я спускалась вниз, в подвал, не стояла ни в какой очереди. А в этом подвале я видела такое, чего не видела никакая очередь: деликатесы, колбасы, окороки, сыры, рыба, мясо. Особенно мясо! Это был самый дефицит! Хорошее сочное мясо. Потому что под видом мяса обычной очереди продавали, как правило, кости с небольшими ошметочками плоти. А все остальное оставалось как раз в таких подвалах», — вспоминает артистка.