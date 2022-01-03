"В этом подвале я видела такое": Бабкина рассказала о жизни в СССР

Певица Надежда Бабкина рассказала, как жила в 80-е годы. Оказывается, ей удавалось заходить в такие магазины, куда «простому смертному» было невозможно попасть.
«Я спускалась вниз, в подвал, не стояла ни в какой очереди. А в этом подвале я видела такое, чего не видела никакая очередь: деликатесы, колбасы, окороки, сыры, рыба, мясо. Особенно мясо! Это был самый дефицит! Хорошее сочное мясо. Потому что под видом мяса обычной очереди продавали, как правило, кости с небольшими ошметочками плоти. А все остальное оставалось как раз в таких подвалах», — вспоминает артистка.
В подвальные магазины Бабкину пускала богатая подружка. А вот с концертными костюмами приходилось труднее, но эту проблему решали поездки заграницу и последующее знакомство с модельером Вячеславом Зайцевым. Труднее приходилось с костюмами для концертов. Но заграничные поездки, а потом и знакомство с дизайнером Вячеславом Зайцевым решили и эту проблему.
«Я шила свои платья из занавесок. А привозила я занавески из заграницы. Мне посчастливилось оказаться включенной в эти заветные выездные творческие группы, которые пропагандировали советскую культуру и искусство за рубежом, преимущественно, конечно, в странах соцлагеря», – рассказала Бабкина mk.ru.
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