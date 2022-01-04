"В рожу плюну": Блиновская устроила истерику на интервью Собчак

"Потому что ответ на то, сколько я зарабатываю, нужен тебе, а Rolls-Royce нужен мне… Да отвали ты от меня! Да потому что ты лезешь мне в трусы! Даже моя родная мама не знает мой доход, с какой стати я должна называть его тебе?"