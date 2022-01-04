"В рожу плюну": Блиновская устроила истерику на интервью Собчак

Блогер Елена Блиновская закатила истерику во время интервью с Ксенией Собчак и теперь стала объектом насмешек. Запись доступна на YouTube-канале телеведущей.
Интервью с Блиновской получилось напряженным, на некоторые вопросы она отказывалась отвечать. Например, не стала раскрывать секреты своего бизнеса. Когда журналистка намекнула на то, что блогер некомпетентна в своей сфере, она вышла из себя.
"Честно, я тебе сейчас в рожу плюну или скину за борт. Я реально на тебя обиделась, потому что ты жестко обесцениваешь мой продукт", — заявила Блиновская.
Блиновская не стала рассказывать и о своих доходах, а также о том, платит ли она налоги. Она жестко ответила Собчак:
"Потому что ответ на то, сколько я зарабатываю, нужен тебе, а Rolls-Royce нужен мне… Да отвали ты от меня! Да потому что ты лезешь мне в трусы! Даже моя родная мама не знает мой доход, с какой стати я должна называть его тебе?"
В комментариях к видео зрителям не понравилась блогер-исполнительница желаний.
"Как классно быть свидетелем как лопается мыльный пузырь", "Елена оказалась невротичкой с неоднозначной точкой зрения. Человек тупо не может сформулировать суть своей работы, отрицает явные вещи и не сдерживает себя в эмоциях", "Посмотрев интервью Елены очень хочется ей пожелать найти хорошего психотерапевта. По таким интервью понимаешь настолько все таки обеднела наша страна", "Девушке не хватило всех ее образований, чтобы хотя бы час достойно выдержать уровень общения Ксении, выгодно показать себя и представить свой продукт"