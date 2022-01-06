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2 часа назад

Гузеева: “Отжигала не очень трезвая под Шуру”

Знаменитая телеведущая сделала неожиданное признание в эфире.

Гузеева: “Отжигала не очень трезвая под Шуру”
Фото: GloballookpressGloballookpress

В праздничном выпуске шоу “Давай поженимся!” на Первом канале приняли участие многие звезды, которые поддерживали жениха и невесту. Помимо Анастасии Волочковой, Сергея Глушко и других знаменитостей в студии появился и певец Шура.

Его приход Лариса Гузеева отметила особо, заявив, что с певцом ее многое связало.

Я сегодня в гримерке девчонкам говорила, как я отжигала не очень трезвая в 90-е под тебя, обожала! Но ты был такой звездой, что к тебе было не приблизиться,

— призналась телеведущая.

Откровение Гузеевой очень смутило певца, но и порадовало. Шура отметил, что ее слова для него очень важны.

Это такое дорогое! Я поплачу,

— сказал певец.

Ранее Надежда Бабкина рассказала о жизни в СССР.

Звёзды,Сергей Глушко,Надежда Бабкина,Лариса Гузеева,
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