Гузеева: “Отжигала не очень трезвая под Шуру”

Знаменитая телеведущая сделала неожиданное признание в эфире.
В праздничном выпуске шоу “Давай поженимся!” на Первом канале приняли участие многие звезды, которые поддерживали жениха и невесту. Помимо Анастасии Волочковой, Сергея Глушко и других знаменитостей в студии появился и певец Шура.
Его приход Лариса Гузеева отметила особо, заявив, что с певцом ее многое связало.
Я сегодня в гримерке девчонкам говорила, как я отжигала не очень трезвая в 90-е под тебя, обожала! Но ты был такой звездой, что к тебе было не приблизиться,
— призналась телеведущая.
Откровение Гузеевой очень смутило певца, но и порадовало. Шура отметил, что ее слова для него очень важны.
Это такое дорогое! Я поплачу,
— сказал певец.