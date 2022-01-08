Пока одни звезды зарабатывают на праздниках, другие — расслабляются на пляже и катаются на лыжах. "Рамблер" рассказывает, как российские знаменитости проводят каникулы.

1/7 Настя Ивлеева вместе с братом и мамой улетела в Канкун (Мексика). Фото: @nastyaivleeva Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 В Мексике отдыхает и семья Джигана. Фото: @samoylovaoxana 3/7 Ольга Бузова улетела кататься на лыжах в Куршевеле. Фото: @buzova86 4/7 Бородина с детьми на Мальдивах. Фото: @borodylia Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Кристина Асмус встретила Новый год на колесе обозрения в Дубае вместе с восьмилетней дочерью. Фото: @asmuskristina 6/7 Тимати, как и многие другие звезды, был в ОАЭ, но после с сыном Ратмиром и дочерью Алисой улетел на острова. Фото: @timatiofficial 7/7 Анна Седокова в Майами. Фото: @annasedokova

Настя Ивлеева вместе с братом и мамой улетела в Канкун (Мексика). По словам блогера и телеведущей, раньше она всегда игнорировала отдых на новогодние праздники и работала, а теперь поняла, как важно восстанавливать силы.

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"Мы вместе и нам очень хорошо. Особенно любопытно смотреть за тем, как они что-то пробуют или видят (на самом деле всё!) - впервые! Ура!" — написала Ивлеева в своем Instagram-аккаунте.

В Мексике отдыхает и семья Джигана. Супруга рэпера Оксана Самойлова рассказала, что отпуск отличный, однако есть несколько "но". Например, их несколько раз обокрали "по мелочи", а детей постоянно тошнило в первые дни:

"Тут нереально классно)) природа ,погода ,наша вилла и всё такое )))если не считать парочки но: у нас уже пару раз что-то украли по мелочи ))) первые 4 дня дети блевали по очереди привыкая к местным микроорганизмам))есть такос и буритос 24/7 сложновато. Слишком много автоматов вокруг".

Ольга Бузова улетела кататься на лыжах в Куршевеле.

"Ну что, поспать 5 часов и встать, чтобы покорять горы. Так может только Ольга Игоревна. Хорошо шлем есть, а остатки вчерашней ночи выветрятся на склонах", — написала певица.

Там же с сыном отдыхает Ксения Собчак. В Stories журналистка показала, как ребенок осваивает горные лыжи.

Кристина Асмус встретила Новый год на колесе обозрения в Дубае вместе с восьмилетней дочерью. Как рассказала актриса, она танцевала в кабинке, а японцы снимали ее на телефон:

"Курантов и обратного отсчета не было, интернет наверху не ловил, в плечо тоже никто не толкнул, мол «пора, ура, орём!!». Кабинка стеснительная опять же))) Поэтому я примерно поняла когда наступил Новый год".