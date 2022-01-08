Мирослава Карпович вышла на сцену с детьми Прилучного

В 2020-м актер развелся с Агатой Муцениеце, которая родила ему двоих детей — Тимофея и Мию. Сейчас сыну артиста восемь лет, а дочери — пять. После расставания он начал отношения с Мирославой Карпович. Актриса хорошо приняла детей своего партнера, о чем говорят совместные поездки и прогулки.