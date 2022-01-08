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2 часа назад

Мирослава Карпович вышла на сцену с детьми Прилучного

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович вышла к зрителям после спектакля вместе с детьми Павла Прилучного.

Мирослава Карпович вышла на сцену с детьми Прилучного
Фото: m1r0slava_karpovichm1r0slava_karpovich
starhiit

В 2020-м актер развелся с Агатой Муцениеце, которая родила ему двоих детей — Тимофея и Мию. Сейчас сыну артиста восемь лет, а дочери — пять. После расставания он начал отношения с Мирославой Карпович. Актриса хорошо приняла детей своего партнера, о чем говорят совместные поездки и прогулки.

Однако фотография Карпович, где она держалась за руки с Мией и Тимофеем, возмутила пользователей. Снимки опубликовало издание «СтарХит». В соцсетях многие пишут, что своим поступком новая пассия Прилучного наверняка расстроила Муцениеце.

«Ну что за показуха? Разве Агате будет приятно смотреть на такое?»; «Сначала он так с Муцениеце выходил, теперь с Карпович. Ничего не меняется», — отреагировали в Сети.

Ранее мы рассказывали, что думает Лера Кудрявцева о разводе Лепса.

Звёзды,Агата Муцениеце,Мирослава Карпович,Лера Кудрявцева,StarHit,
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