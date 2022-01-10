Борис Щербаков негативно высказался о Шукшиной

Актер театра и кино Борис Щербаков негативно отозвался о позиции Марии Шукшиной, которая выступает против принудительной вакцинации от коронавируса.
Советский и российский актер в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» обсудил разные вопросы, касающиеся личной и общественной жизни. В частности, Щербаков раскритиковал позицию коллеги и подруги Марии Шукшиной. Напомним, что Шукшина — противница принудительной вакцинации.
«Очевидно, что она сейчас находится под чьим-то влиянием. Под очень серьезным. Это очевидно. Потому что сама она умная девочка. Я позвоню и поговорю с ней. Серьезно поговорю с ней», — пообещал актер.
Щербаков отметил, что сделает все возможное, дабы переубедить актрису. Актер добавил, что считает вакцинацию обязательной. По словам 72-летнего актера, благодаря прививке врачам удалось его спасти от коронавируса.
«На моем примере она, может, поменяет свое мнение. Я считаю, что надо обязательно вакцинироваться», — заявил Борис Щербаков.
Мария Шукшина не раз выступала в соцсетях против принудительной вакцинации от коронавируса. В декабре 2021 года Шукшина стала финалистом антипремии «Почетный академик ВРАЛ» за «выдающийся вклад в развитие и распространение лженауки и псевдонауки».
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