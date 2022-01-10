Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+2° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

«Под чьим-то влиянием»: Щербаков негативно высказался о Шукшиной

Актер театра и кино Борис Щербаков негативно отозвался о позиции Марии Шукшиной, которая выступает против принудительной вакцинации от коронавируса.

Борис Щербаков негативно высказался о Шукшиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Советский и российский актер в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» обсудил разные вопросы, касающиеся личной и общественной жизни. В частности, Щербаков раскритиковал позицию коллеги и подруги Марии Шукшиной. Напомним, что Шукшина — противница принудительной вакцинации.

«Очевидно, что она сейчас находится под чьим-то влиянием. Под очень серьезным. Это очевидно. Потому что сама она умная девочка. Я позвоню и поговорю с ней. Серьезно поговорю с ней», — пообещал актер.

Кадр из передачи «Судьба человека»

Щербаков отметил, что сделает все возможное, дабы переубедить актрису. Актер добавил, что считает вакцинацию обязательной. По словам 72-летнего актера, благодаря прививке врачам удалось его спасти от коронавируса.

«На моем примере она, может, поменяет свое мнение. Я считаю, что надо обязательно вакцинироваться», — заявил Борис Щербаков.

Мария Шукшина не раз выступала в соцсетях против принудительной вакцинации от коронавируса. В декабре 2021 года Шукшина стала финалистом антипремии «Почетный академик ВРАЛ» за «выдающийся вклад в развитие и распространение лженауки и псевдонауки».

Тем временем эксперты Роспотребнадзора предсказывают рост заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников.

Звёзды,Борис Щербаков,Мария Шукшина,Роспотребнадзор,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители