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1 час назад

Марина Хлебникова впервые прокомментировала пожар в квартире

Марина Хлебникова впервые прокомментировала пожар, который случился в московской квартире певицы несколько месяцев назад.

В тот вечер в квартире находились ее родители и дочь. Родственники успели покинуть охваченное огнем помещение. Исполнительница единственная из семьи пострадала во время пожара: комната Хлебниковой оказалась заблокирована. Спасти певицу удалось только специальным службам.

Певица раскрыла детали пожара в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия-1».

По словам Хлебниковой, в день пожара она вернулась с гастролей и сильно устала.

«Я была очень такая уставшая в тот день. Мы же приехали с Димой Чижовым с гастролей тяжелых. Я приехала домой, поделала кое-какие домашние дела. В аптеку и магазин сходила. В МФЦ не успела. Приехала домой в семь вечера. Сказала, что сильно хочу спать, а потом просто потеряла сознание. А врач мне сказал, что меня выдернули с того света», — прокомментировала исполнительница.

Хлебникова считает, что возгорание могло начаться из-за короткого замыкания.

«Я поставила зарядку. Потом поставила киношку какую-то. Что-то еще заряжала дополнительно. Могло быть короткое замыкание. Все родные в порядке, а я пострадала», — добавила она.

Хлебникова прошла долгий курс реабилитации и до сих пор находится в больнице. Певица не выходит на видеосвязь, общаясь только по аудио.

Сегодня актер Борис Щербаков негативно высказался о позиции Марии Шукшиной. Актриса активно выступает против принудительной вакцинации.

Звёзды,Видео,Марина Хлебникова,Борис Щербаков,Мария Шукшина,Андрей Малахов,
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