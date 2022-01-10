«Я была очень такая уставшая в тот день. Мы же приехали с Димой Чижовым с гастролей тяжелых. Я приехала домой, поделала кое-какие домашние дела. В аптеку и магазин сходила. В МФЦ не успела. Приехала домой в семь вечера. Сказала, что сильно хочу спать, а потом просто потеряла сознание. А врач мне сказал, что меня выдернули с того света», — прокомментировала исполнительница.