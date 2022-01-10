Марина Хлебникова впервые прокомментировала пожар, который случился в московской квартире певицы несколько месяцев назад.
В тот вечер в квартире находились ее родители и дочь. Родственники успели покинуть охваченное огнем помещение. Исполнительница единственная из семьи пострадала во время пожара: комната Хлебниковой оказалась заблокирована. Спасти певицу удалось только специальным службам.
Певица раскрыла детали пожара в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия-1».
По словам Хлебниковой, в день пожара она вернулась с гастролей и сильно устала.
«Я была очень такая уставшая в тот день. Мы же приехали с Димой Чижовым с гастролей тяжелых. Я приехала домой, поделала кое-какие домашние дела. В аптеку и магазин сходила. В МФЦ не успела. Приехала домой в семь вечера. Сказала, что сильно хочу спать, а потом просто потеряла сознание. А врач мне сказал, что меня выдернули с того света», — прокомментировала исполнительница.
Хлебникова считает, что возгорание могло начаться из-за короткого замыкания.
«Я поставила зарядку. Потом поставила киношку какую-то. Что-то еще заряжала дополнительно. Могло быть короткое замыкание. Все родные в порядке, а я пострадала», — добавила она.
Хлебникова прошла долгий курс реабилитации и до сих пор находится в больнице. Певица не выходит на видеосвязь, общаясь только по аудио.
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