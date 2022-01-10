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42 минуты назад

Известная актриса фильмов для взрослых стала мамой

25-летняя звезда фильмов для взрослых Лана Роудс впервые стала мамой. Девушка подтвердила новость, опубликовав в сториз Instagram фото из роддома.

Известная актриса фильмов для взрослых стала мамой
Фото: @lanarhoades@lanarhoades

Лана выложила в соцсеть фото из больничной палаты с сыном. Первенца девушка назвала Майло. Ребенок родился 9 января.

Девушка призвала подписчиков присоединиться к ее чату в приложении Discord. "Мы с Майло тоже будем сегодня в чате", — подписала фото Лана.

@lanarhoades

Актриса сообщила о беременности в июне 2021 года. Лана не назвала имя ребенка. Поклонники подозревают, что отец — бывший возлюбленный девушки, ведущий подкастов и инфлюенсер Майк Маджлак.

Лана Роудс — псевдоним 25-летней актрисы фильмов для взрослых Амары Мейпл. Сценическое имя Лана взяла себе в честь одного из персонажей телесериала «Американская история ужасов». Девушка дебютировала в фильмах для взрослых в 19 лет. По состоянию на апрель 2021 года снялась в 300 картинах. В 2019 году Лана покинула индустрию. Сейчас девушка занимается ведением блога, электронной коммерцией и написанием мемуаров. Также в 2021 году Лана вела кулинарный подкаст 3 Girls 1 Kitchen вместе с другими актрисами, Алексой Адамс и Оливией Дэвис.

Недавно "Рамблер" рассказывал, где отдыхают российские звезды на новогодних праздниках.

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