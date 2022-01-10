Собчак заступилась за Блиновскую после интервью

"Лена, в отличие от других, имела смелость выйти на разговор, заявить свою позицию и мировоззрение. Нужно ли за это хейтить? Не в этом была цель, не в "разоблачении" (это не мой термин и мне он не нравится) конкретного человека. Всегда проще всего накинуться на героя или антигероя, но кто написал четыре миллиона доносов, как говорил Довлатов?"