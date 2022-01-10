Собчак заступилась за Блиновскую после интервью

Журналистка Ксения Собчак заступилась за Елену Блиновскую после выхода ее интервью с создательницей марафонов на YouTube. Она написала пост в своем Instagram-аккаунте.
По словам Собчак, после интервью общество разделилось на тех, кто критиковал ее, и тех, кто накинулся на Блиновскую. Однако, как считает журналистка, она проявила смелость, а целью диалога не было разоблачение:
"Лена, в отличие от других, имела смелость выйти на разговор, заявить свою позицию и мировоззрение. Нужно ли за это хейтить? Не в этом была цель, не в "разоблачении" (это не мой термин и мне он не нравится) конкретного человека. Всегда проще всего накинуться на героя или антигероя, но кто написал четыре миллиона доносов, как говорил Довлатов?"
По мнению Ксении Собчак, надо задаваться другим вопросом: "почему подобная философия стала популярна".
"Это не разоблачение Лены. Лена успешный и самый уважаемый в этой среде проводник определенного мировоззрения. И это, в свою очередь, проявление особенностей общества".
Во время интервью Елена Блиновская закатила истерику. Пользователи в соцсетях раскритиковали ее за "хамское" поведение.