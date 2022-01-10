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32 минуты назад

Дочь Хлебниковой: «Я видела ее лицо, на нем нет ожогов»

Дочь певицы Марины Хлебниковой Доминика рассказала о состоянии мамы после пожара, произошедшего у них в квартире 18 ноября. Она пришла на программу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Дочь Хлебниковой: «Я видела ее лицо, на нем нет ожогов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам дочери артистки, пока к Марине Хлебниковой не пускают родственников.

"Общаемся с мамой по видеосвязи, к ней до сих пор не пускают. Чувствует себя она намного лучше. Ни мама, ни врач ничего не говорят мне, но, надеюсь, что через месяц все будет хорошо, думаю, через две-три недели ее окончательно выпишут. У нее есть ожоги, да, но не 80%, не 50%, не 30%… Ожогов мало", — поделилась Доминика.

Она добавила, что физически певице еще тяжело, однако эмоционально "она держится хорошо". Кроме того, 22-летняя Доминика рассказала об изменениях во внешности мамы:

"Маме сделали операции, но у меня нет возможности поговорить с врачом… Я видела ее лицо, на нем нет ожогов".

Ранее Марина Хлебникова впервые прокомментировала пожар в квартире.

Звёзды,Марина Хлебникова,Андрей Малахов,
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