Алферова высказалась о бизнес-классе для актеров

«Представляете, как обидно, что я в экономе лечу работать, а дядьки толстые, лысые с девицами летят отдыхать? Это так же, когда звания давали, меня спрашивали: «Что вы ощущаете? » Я говорю: «Ничего. Звание в нашей стране дает только одно преимущество, когда ты умрешь, твои близкие не будут мучиться и искать, где тебя похоронить. Им сразу дадут какое-то хорошее кладбище», — заключила Ирина Алферова.