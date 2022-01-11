Алферова высказалась о бизнес-классе для актеров

Советская и российская актриса Ирина Алферова в разговоре с Hello рассказала об отношении к полетам в бизнес-классе.
Звезда картин «Д`Артаньян и три мушкетера» и «С любимыми не расставайтесь» дала интервью «о пластических операциях, полетах в бизнес-классе и принятии себя». Интервьюер восхитился работоспособностью актрисы и спросил, откуда артистка берет энергию. Ирина ответила, что сил у нее в целом много.
«У актеров ее всегда много. Ты, наверное, поэтому и становишься актером — нужно куда-то прикладывать свои силы. Я люблю ездить. Некоторые жалуются: „Самолеты, гостиницы...“ А я обожаю гостиницы. Там ничего не нужно делать: ни убираться, ни раскладывать вещи, ни думать о еде. Самолеты для меня вообще как трамваи», — рассказала артистка.
Ирине не нравится лишь один аспект путешествий — перелеты в эконом-классе. По мнению артистки, ее должны перевозить в бизнес-классе по роду профессии.
«Я страдаю только из-за кого, что актерам на гастролях не положен бизнес-класс. Это же как музыканту в багаж скрипку бросить. Мое тело тоже инструмент, оно должно перевозиться бережно», — смеется актриса.
Кроме того, артистка возмутилась неравенством.
«Представляете, как обидно, что я в экономе лечу работать, а дядьки толстые, лысые с девицами летят отдыхать? Это так же, когда звания давали, меня спрашивали: «Что вы ощущаете? » Я говорю: «Ничего. Звание в нашей стране дает только одно преимущество, когда ты умрешь, твои близкие не будут мучиться и искать, где тебя похоронить. Им сразу дадут какое-то хорошее кладбище», — заключила Ирина Алферова.
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