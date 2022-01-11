Звезды, которые враждуют много лет

Гарик Харламов и Лариса Гузеева, Ольга Серябкина и Елена Темникова, Сергей Шнуров и Иосиф Пригожин - этот список можно продолжать долго. Все эти пары объединяет одно: вражда этих знаменитостей длится уже не первый год, и они ищут любой способ, чтобы подколоть и унизить своего соперника. “Рамблер” рассказывает, какие конфликты разгорелись в российском шоу-бизнесе и до сих пор не могут потухнуть.

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Гарик Харламов и Лариса Гузеева

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Отношения между комиком и телеведущей испортились в 2019 году, когда Харламов опубликовал в своем Instagram фрагмент шоу “Давай поженимся!”. В посте он высмеял фразу, сказанную Гузеевой, которая позднее стала мемом. Однако телеведущая шутку не оценила. Нецензурную лексику в программе она прокомментировала так:

“Во-первых, этот эпизод был выдернут из контекста. Во-вторых, слава богу редакторы Первого канала не пропустили такое высказывание. Естественно, все это остается за кадром. Но видимо в тот день у нас в режиссерской группе работал кто-то нечестный, и это слили в интернет. А вообще да, могу себе иногда позволить крепкое словцо. Я же живой человек”

Позднее стало известно, что комик пригласил телеведущую к себе на шоу, но она отказалась. Тогда Харламов публично извинился, но продолжил шутить над Гузеевой в своем профиле, а также задевал участников программы и других ведущих.

Ольга Серябкина и Елена Темникова

Певицы были коллегами и подругами, когда работали вместе в составе группы Serebro. Елена Темникова ушла из группы в 2014 году и начала сольную карьеру, с тех пор их дружба прекратилась. Однако даже спустя много лет участницы продолжают вспоминать прошлое, но уже в негативном ключе. В 2019 году Темникова дала интервью, в котором рассказала, что причиной ее ухода из группы стал тайный роман продюсера Максима Фадеева и ее коллеги Ольги Серябкиной.

“Но из-за того, что сначала все это держалось в большой тайне, а потом и вовсе начались шантажи и дедовщина. (...) Бывало такое, что я заходила в кабинет и ловила их вместе, они вынуждены были оправдываться, скрывать, придумывать”

В ответ на это Серябкина заявила, что на самом деле роман у нее был не с продюсером, а с Еленой Темниковой. Звезды несколько раз обменивались комментариями в своих Instagram, обещали друг друга засудить, но конфликт быстро замялся, а его продолжение не выносилось в публичное пространство.

Сергей Шнуров и Иосиф Пригожин

Буквально каждое высказывание Пригожина не обходится без едкого стихотворения Сергея Шнурова. В 2020 году продюсер пожаловался на отмену концертов из-за пандемии и на то, что многие артисты остались без работы и без денег. На это Шнуров ответил своим произведением, высмеивающим то, что артисты по-прежнему отдыхают в жарких странах и на престижных курортах, хоть и жалуются на безденежье.

“Обеднели, обеднели,

Все артисты на мели.

Концы сводят еле-еле!

Или все-таки свели?”

В начале 2021 года Шнуров даже подал в суд на Пригожина, который сказал: “Когда кто-то задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке”. Шнуров счел это за угрозу причинения тяжкого вреда здоровью. Пригожин, в ответ, подал заявление о клевете.

Виктория Боня и Алена Водонаева