«Бред пошел»: Харламов попал в больницу с температурой

Шоумен Гарик Харламов попал в больницу с температурой 39,6. Комик выложил в Instagram фото, на котором видна капельница.
Юморист рассказал о недомогании в личном блоге. Харламов признался, что плохо себя чувствует.
«Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. Что в голову приходит при такой температуре? Да вот ничего вообще, кроме странного желания выложить это тут. Зачем оно мне надо? Вообще не надо? Зачем я это сделал? 39, 6. В 40 уже не выложишь. Хотя мне 40. И я выложил. Так все, бред пошел. Не болейте!» — подписал фото комик.
Чем конкретно болеет юморист, не уточняется.
Подписчики и коллеги тут же пришли в комментарии со словами поддержки. Комики, шоумены и актеры делятся своим опытом: оказывается, все понемногу в этом сезоне уже чем-то переболели.
Илья Прусикин, Софья Таюрская, Little Big: «Ты давай не болей!», «Держись!»;
Олег Тактаров: «Завтра будет все норм, „миними“ температура, значит борешься. Только что сам вылез...Омикрон или грипп, но все болели»;
Александр Гудков: «Если тебе станет хоть чуть веселее, то держи: „я — воробей !“»;
ОскарКучера: «Братуль, держись! Я неделю с 39,6 пролежал ((»;
Марина Кравец: «НЕ БОЛЕЙ!»;
Лера Кудрявцева: «Гарик, поправляйся скорее»;
Максим Галкин: «Поправляйся, Гарик!»;
Михаил Галустян: «Гарик, поправляйся, родной. Надеюсь, там за тобой присматривают».
Недавно «Рамблер» сообщал, что российская актриса Елена Проклова попала в реанимацию.