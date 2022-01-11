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27 минут назад

«Бред пошел»: Харламова госпитализировали с температурой

Шоумен Гарик Харламов попал в больницу с температурой 39,6. Комик выложил в Instagram фото, на котором видна капельница.

«Бред пошел»: Харламов попал в больницу с температурой
Фото: @garikkharlamov@garikkharlamov

Юморист рассказал о недомогании в личном блоге. Харламов признался, что плохо себя чувствует.

«Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. Что в голову приходит при такой температуре? Да вот ничего вообще, кроме странного желания выложить это тут. Зачем оно мне надо? Вообще не надо? Зачем я это сделал? 39, 6. В 40 уже не выложишь. Хотя мне 40. И я выложил. Так все, бред пошел. Не болейте!» — подписал фото комик.

@garikkharlamov

Чем конкретно болеет юморист, не уточняется.

Подписчики и коллеги тут же пришли в комментарии со словами поддержки. Комики, шоумены и актеры делятся своим опытом: оказывается, все понемногу в этом сезоне уже чем-то переболели.

Илья Прусикин, Софья Таюрская, Little Big: «Ты давай не болей!», «Держись!»;

Олег Тактаров: «Завтра будет все норм, „миними“ температура, значит борешься. Только что сам вылез...Омикрон или грипп, но все болели»;

Александр Гудков: «Если тебе станет хоть чуть веселее, то держи: „я — воробей !“»;

ОскарКучера: «Братуль, держись! Я неделю с 39,6 пролежал ((»;

Марина Кравец: «НЕ БОЛЕЙ!»;

Лера Кудрявцева: «Гарик, поправляйся скорее»;

Максим Галкин: «Поправляйся, Гарик!»;

Михаил Галустян: «Гарик, поправляйся, родной. Надеюсь, там за тобой присматривают».

Недавно «Рамблер» сообщал, что российская актриса Елена Проклова попала в реанимацию.

Звёзды,Илья Прусикин,Марина Кравец,Александр Гудков,Гарик Харламов,Максим Галкин,Елена Проклова,Михаил Галустян,Олег Тактаров,Лера Кудрявцева,
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