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1 час назад

«Стало плохо в Питере»: дочь Прокловой раскрыла подробности ее госпитализации

Дочь Елены Прокловой поделилась подробностями здоровья мамы и раскрыла детали личной жизни артистки.

«Стало плохо в Питере»: дочь Прокловой — о ее госпитализации
Фото: @elproklova@elproklova

10 января появилась новость о госпитализации 68-летней актрисы с подозрением на инсульт. Дочь Елены Прокловой в разговоре с «МК» поделилась, что привело артистку к такому состоянию.

По словам дочери Прокловой, актрисе стало плохо на гастролях в Санкт-Петербурге.

«Это случилось с ней в Питере, во время гастролей. Гипертонический криз был в Питере, туда вызвали скорую. А здесь уже (в Москве — прим. ред) вызывали сами, но это надо у ее мужа спрашивать», — комментирует дочь.

Другие подробности госпитализации пока неизвестны. Проклова с дочерью живут отдельно.

«Мы с ней живем в разных домах. Насколько я знаю, никаких претензий или жалоб на качество оказанной помощи у нее нет. И ПЦР сдавали, и все сделали нормально».

Елена Проклова — советская и российская актриса театра и кино. Звездные роли артистки — «Снежная королева» (1966), «Переходный возраст» (1968), «Гори, гори, моя звезда» (1969). В апреле 2021 года в эфире телешоу «НТВ» «Секрет на миллион» актриса рассказала, что с 15 лет подвергалась сексуализированным домогательствам со стороны «кумира миллионов». Поклонники считают, что речь идет о коллеге по фильму «Гори, гори, моя звезда», народном артисте СССР Олеге Табакове. Ряд коллег поддержали актрису, другие сочли откровения неуместными.

О своем самочувствии рассказал шоумен Гарик Харламов: комик поделился фото из больницы с капельницей.

Звёзды,Гарик Харламов,Елена Проклова,Олег Табаков,НТВ,
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