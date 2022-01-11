Что стало с дочерью Натальи Андрейченко

Актрису Наталью Андрейченко зрители помнят главным образом по фильмам “Сибириада” и “Мэри Поппинс, до свидания”. В ее фильмографии более полусотни ролей, многие из которых главные. За плечами актрисы два брака. Первый с композитором Максимом Дунаевским подарил супругам сына Дмитрия, а во втором, с австрийским актером Максимилианом Шеллом, родилась дочь Настасья. Где наследница Натальи Андрейченко сейчас, как выглядит и что происходит в ее жизни, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: @natalya_andreychenko @natalya_andreychenko

С Максимилианом Шеллом Наталья Андрейченко познакомилась во время съемок фильма "Петр Великий". Шелл, успевший к тому моменту уже получить “Оскар” за лучшую мужскую роль в фильме “Нюрнбергский процесс”, был совершенно очарован русской актрисой. Они много общались в перерывах и вскоре Максимилиан влюбился. Наталья через некоторое время ответила на его чувства. Получив развод, Андрейченко вышла замуж за Шелла.

@natalya_andreychenko

Поначалу супруги жили сразу на несколько стран: Наталья продолжала сниматься в Советском Союзе, Максимилиан жил в Мюнхене, тоже снимался, встречались они во время гастролей или отпусков. Но в 1989 году на свет появилась их общая дочь Настасья и семья, наконец, воссоединилась.

За рубежом Андрейченко не сумела построить головокружительную карьеру (хотя поначалу мечтала о съемках в Голливуде), но отлично себя чувствовала в роли матери и жены. Сын Натальи от первого брака жил с матерью и ее новым мужем. Стоит отметить, что именно Шелл настоял на том, чтобы усыновить Дмитрия, чтобы у того не возникло проблем за границей. Благодаря этому (и тому, что Максим Дунаевский не стал препятствовать усыновлению мальчика мужем бывшей супруги) Дмитрий смог получить прекрасное образование.

Младшая же дочь, Настасья, стала всеобщей любимицей. Максимилиан дочь не просто любил, он ее обожал, старался проводить с ней каждую свободную минуту и часто брал в театр, где служил. С ранних лет Шелл привлекал Настасью к профессии: девочка приняла участие в некоторых его постановках и снялась в нескольких фильмах. Кроме родителей в воспитании Настасьи принимала участие тетя, родная сестра отца, Мария Шелл, которая была очень известной в 1950-1960-х годах немецкоязычной актрисой.

Разумеется, выбор профессии девушки, с рождения воспитывавшейся в актерской среде, был предопределен. Настасья училась в Лос-Анджелесе, в известной театральной школе и вполне могла бы сделать неплохую карьеру в кино. Но судьба распорядилась иначе.

@natalya_andreychenko

В 2005 году, когда Настасье было 16 лет, ее родители расстались. Андрейченко решила вернуться в Россию, оставив дочь, которая не знала русского языка, с отцом в США. Девушка продолжила учиться, но вскоре узнала, что ждет ребенка и решила рожать.

В 2006 году на свет появилась дочь Настасьи Шелл Лео-Магдалина. Актерская карьера, разумеется, была отодвинута на второй план, Настасья с головой окунулась в материнство. А позже вернуться полноценно в кино ей уже не удалось.