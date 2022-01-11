«Привозят заразу в нашу страну, разносят ее»

Певица и актриса Наталья Штурм подхватила омикрон-штамм коронавируса от друга из США. Артистка предупреждает подписчиков об опасности и призывает ужесточить меры к приезжающим из-за рубежа.
11 января Наталья Штурм поделилась фотографией в Instagram. Певица подписала, что болеет и подозревает, что у нее «омикрон».
«Я заболела. Подозреваю что у меня омикрон. Заразилась от гражданина Америки. Мой знакомый прилетел из Майами. Сказал что привит Pfazer, иначе я бы не согласилась встретиться. Я тоже привита двухфазным Спутником, поэтому маску сняла».
Наталья также рассказала о первых признаках болезни.
«После реста поднялась в его номер, он был очень расстроен своими делами, долго мне рассказывал о своих проблемах, держал меня за руку, я его успокаивала. И тут вмиг почувствовала себя как при приступе аллергии — внезапно начался сильный насморк и я начала непрерывно чихать. Он был после перелета и я настояла, чтобы он уснул. Меня же начал изматывать насморк — я решила что у меня аллергия на ковровое покрытие номера, такое может быть из-за пылевых клещей. Я разбудила его и он проводил меня домой».
Кроме того, певицу мучают и другие симптомы.
«Уже четвертый день я не выхожу из дома. Симптомы: непрерывное чихание, сильный насморк (одна ноздря), ощущение что вирус находится в определенном месте и щекочет слизистую. Пропила два дня антигистаминные чтобы убедиться — это НЕ аллергия!».
Певица также предупредила поклонников, что сейчас видеться с друзьями из-за рубежа может быть опасным.
«Написала подружке из Америки — и оказалось в их семье сейчас все болеют вирусом с абсолютно с такими же симптомами, да ещё и с болями в сердце. И у меня колит, хотя на сердце я никогда не жаловалась. Похоже в Америке эпидемия.
Вывод: не встречайтесь с теми кто в последнее время прилетел из-за рубежа. Девочки пишут, что в Куршавеле тоже все перезаряжались друг от друга Новым вирусом. Поберегите себя — это реальная зараза, которая передаётся просто от общения».
Певица также считает, что необходимо заниматься профилактикой заболевания.
«Считаю что нужно ужесточить меры к приезжающим из-за рубежа и не сдающим сразу же по прилету ПЦР-тест. Привозят заразу в нашу страну, разносят ее, такое безответственное отношение к здоровью окружающих. Тьфу на вас!».