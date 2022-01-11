«Привозят заразу в нашу страну, разносят ее»

«После реста поднялась в его номер, он был очень расстроен своими делами, долго мне рассказывал о своих проблемах, держал меня за руку, я его успокаивала. И тут вмиг почувствовала себя как при приступе аллергии — внезапно начался сильный насморк и я начала непрерывно чихать. Он был после перелета и я настояла, чтобы он уснул. Меня же начал изматывать насморк — я решила что у меня аллергия на ковровое покрытие номера, такое может быть из-за пылевых клещей. Я разбудила его и он проводил меня домой».