Прошутинскую госпитализировали с сильным кашлем

Ряд СМИ и Telegram-канал Mash сообщает, что известная телеведущая Кира Прошутинская попала в больницу из-за проблем с дыханием. Пока что состояние не удалось стабилизировать, и ведущая дышит через кислородную маску.

9 января 76-летняя журналистка попала в больницу после жалоб на кашель. Врачи определили у Прошутинской высокое артериальное давление. После второго осмотра обнаружились хрипы в нижних отделах легких.

Телеведущая сейчас дышит с помощью кислородной маски и лежит на животе по 16 часов в сутки. Врачи оценивали состояние Прошутинской как среднетяжелое.

Помощница ведущей уточнила ее состояние для издания StarHit.

«Разговаривала с ней утром. Самочувствие нормальное, давление стабилизировали. Все в порядке. Угрозы жизни нет. Надеемся, что в ближайшее время выпишут», — отмечает ассистентка.

Издание Life приводит слова ведущей: у Прошутинской — коронавирус.

«Я в 52-й больнице. Ковид. Завтра будет контрольная компьютерная томография, а дальше — не знаю как. Если все будет более-менее, наверное, я все-таки поеду домой», — сообщила Прошутинская изданию Life.