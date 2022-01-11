Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
-5° в 
USD 74.84EUR 84.88
Войти в почту
2 часа назад

Телеведущую Киру Прошутинскую госпитализировали с сильным кашлем

Ряд СМИ и Telegram-канал Mash сообщает, что известная телеведущая Кира Прошутинская попала в больницу из-за проблем с дыханием. Пока что состояние не удалось стабилизировать, и ведущая дышит через кислородную маску.

Прошутинскую госпитализировали с сильным кашлем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

9 января 76-летняя журналистка попала в больницу после жалоб на кашель. Врачи определили у Прошутинской высокое артериальное давление. После второго осмотра обнаружились хрипы в нижних отделах легких.

Телеведущая сейчас дышит с помощью кислородной маски и лежит на животе по 16 часов в сутки. Врачи оценивали состояние Прошутинской как среднетяжелое.

Помощница ведущей уточнила ее состояние для издания StarHit.

«Разговаривала с ней утром. Самочувствие нормальное, давление стабилизировали. Все в порядке. Угрозы жизни нет. Надеемся, что в ближайшее время выпишут», — отмечает ассистентка.

Издание Life приводит слова ведущей: у Прошутинской — коронавирус.

«Я в 52-й больнице. Ковид. Завтра будет контрольная компьютерная томография, а дальше — не знаю как. Если все будет более-менее, наверное, я все-таки поеду домой», — сообщила Прошутинская изданию Life.

Кира Александровна — соавтор 132 программ для каналов советского и российского телевидения. Прошутинская придумала такие передачи, как «Взгляд», «Времечко», «Дежурный по стране», «Пресс-клуб», «Народ хочет знать» и «Оба-На». В 1994 году стала сооснователем независимой телекомпании «Авторское телевидение» (ATV).

Ранее дочь Елены Прокловой поделилась подробностями госпитализации мамы.

Звёзды,Кира Прошутинская,Елена Проклова,Деловая газета "Взгляд",
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители