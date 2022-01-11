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3 часа назад

Выписавшейся из больницы Марине Хлебниковой негде жить

Певицу Марину Хлебникову выписали из больницы. Этим она поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Выписавшейся из больницы Марине Хлебниковой негде жить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хлебникова также призналась, что после пожара ей негде жить, — квартира сильно пострадала. Временно певицу у себя приютили ее друзья.

"Домой вернуться пока не могу, поэтому поживу у друзей, которые помогали мне все это время и даже организовали сбор средств для восстановления моей квартиры. Спасибо вам всем за то, что поддерживали меня на протяжении этих очень нелегких для меня двух месяцев. И отдельное спасибо каждому человеку, кто помогал мне и помогает финансово",

— написала Хлебникова.

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Звёзды,Марина Хлебникова,
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