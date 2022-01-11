Выписавшейся из больницы Марине Хлебниковой негде жить

"Домой вернуться пока не могу, поэтому поживу у друзей, которые помогали мне все это время и даже организовали сбор средств для восстановления моей квартиры. Спасибо вам всем за то, что поддерживали меня на протяжении этих очень нелегких для меня двух месяцев. И отдельное спасибо каждому человеку, кто помогал мне и помогает финансово",