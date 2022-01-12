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1 час назад

Садальский рассказал, что Малахов “работает на разрыв”

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал о проблемах со здоровьем у телеведущего Андрея Малахова. Об этом сообщает News.ru.

Садальский рассказал, что Малахов “работает на разрыв”
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

По словам Садальского, Малахов слишком много работает, из-за чего у него появились проблемы со сном и он начал прибегать к лекарственным препаратам. В честь 50-летия телеведущего артист пожелал ему снизить нагрузку.

“Он работает просто на разрыв. Он переживает, страдает, не спит, он пользуется, я знаю, снотворными таблетками. Так работать тоже нельзя — есть такой, знаете, синдром ямщика: ты думаешь, что ты молодой, гонишь, загоняя себя, — сердце разрывается. Вот я желаю ему, чтобы он чуть-чуть ослабил поводья”

Также артист добавил, что в российском шоу-бизнесе есть всего два человека, которые вызывают у него “большое уважение”. Речь идет о Дмитрие Нагиеве и Андрее Малахове. Эти люди, по его мнению, отличаются работоспособностью.

При этом не все люди понимают и принимают работу Малахова. Телеведущего попросили покинуть программу "Прямой эфир".

Звёзды,Станислав Садальский,Андрей Малахов,
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