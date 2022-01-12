Садальский рассказал, что Малахов “работает на разрыв”

“Он работает просто на разрыв. Он переживает, страдает, не спит, он пользуется, я знаю, снотворными таблетками. Так работать тоже нельзя — есть такой, знаете, синдром ямщика: ты думаешь, что ты молодой, гонишь, загоняя себя, — сердце разрывается. Вот я желаю ему, чтобы он чуть-чуть ослабил поводья”