Проклова рассказала о состоянии после инсульта

Актриса Елена Проклова высказалась о своем самочувствии после перенесенного инсульта. Об этом сообщает РИА Новости.

Она выразила надежду на скорое выздоровление и поблагодарила всех о беспокойстве за ее здоровье.

"Спасибо большое за внимание вам всем. Мне получше! Врачи потрясающие, прохожу терапию, думаю, все будет хорошо"

Ранее продюсер и актер Леонид Дзюник уже подтвердил информацию о том, что Проклова госпитализирована с инсультом. Он отметил, что артистку перевели в обычную палату и планируют наблюдать за ней на протяжении нескольких недель. Актер Руслан Банковский отметил, что она находится в отдельной палате в нейрохирургическом отделении.