Проклова рассказала о состоянии после инсульта

Актриса Елена Проклова высказалась о своем самочувствии после перенесенного инсульта. Об этом сообщает РИА Новости.
Она выразила надежду на скорое выздоровление и поблагодарила всех о беспокойстве за ее здоровье.
"Спасибо большое за внимание вам всем. Мне получше! Врачи потрясающие, прохожу терапию, думаю, все будет хорошо"
Ранее продюсер и актер Леонид Дзюник уже подтвердил информацию о том, что Проклова госпитализирована с инсультом. Он отметил, что артистку перевели в обычную палату и планируют наблюдать за ней на протяжении нескольких недель. Актер Руслан Банковский отметил, что она находится в отдельной палате в нейрохирургическом отделении.
Ранее сообщалось, что актриса и народная артистка РСФСР Елена Проклова была госпитализирована с инсультом в одну из московских больниц.