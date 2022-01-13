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9 минут назад

3 знаменитых мужчины, которые простили измену жены

Обычно мы привыкли слышать о женщинах, которые прощали измены своим мужьям. Но в этот раз "Рамблер" расскажет о мужчинах, которые поступились гордостью и простили интрижки своим супругам.

3 знаменитых мужчины, которые простили измену жены
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Колин Ферт

Супруга Колина Ферта Ливия Джуджолли не просто изменила своему мужу, она на протяжении целого года скрывала роман с журналистом Марко Бракаччиа. Интрижка началась тогда, когда у пары был тяжелый период и они были близки к тому, что развестись.

Все вскрылось, когда Ливия решила расстаться с горячим итальянцем. Тогда мужчина и решил рассказать всему миру о неверности супруги знаменитого Колина Ферта. Однако спустя некоторое время актер простил не только Ливию, но и ее избранника, отметив, что ему тоже было непросто.

Александр Нестеров

Александр Нестеров и Нонна Гришаева поженились в 2006 году. Их союз долгие годы считали идеальным, пока в 2015 году не появилось видео, где актриса тесно общалась со своим коллегой по цеху Дмитрием Исаевым. Дмитрий на тот момент также состоял в отношениях. Ситуацию Нестеров не стал комментировать, однако уже через какое-то время они с Нонной вместе вышли в свет, и выглядели при этом абсолютно счастливыми.

Рикардо Мольо

@nataliaoreirosoy

В 2015 году супруга Рикардо Мольо актриса Наталья Орейро отправилась на съемки сериала "Среди каннибалов". Там она познакомилась с актером Беном Викулья, с которым они играли возлюбленных. Они настолько сблизились, что уже спустя некоторое время Орейро бросила мужа и переехала к Бену. Однако построить им совместную жизнь так и не удалось. Проанализировав все, актриса поняла насколько любит Рикардо. Спустя некоторое время они помирились, и совсем недавно пара отметила двадцатую годовщину свадьбы.

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