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1 час назад

Москвич вызвал полицию на день рождения Ренаты Литвиновой

Москвич вызвал полицию в ресторан, где актриса Рената Литвинова отмечала свой день рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

Жителя Патриарших прудов не устраивал шум, который был слышен из заведения. А уже после 11 вечера мужчина подошел к окну ресторана и начал снимать происходящее на камеру, а затем позвонил в полицию. Стоит отметить, что москвич не знал, чье празднование было в заведении.

После приезда полиции общаться с правоохранительными органами пришлось администратору, а гости разъехались по домам.

Известно, что на празднике выступали пианист Кирилл Рихтер, артистка Земфира и певица Хибла Герзмава. Также на мероприятии присутствовал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

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