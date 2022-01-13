Москвич вызвал полицию в ресторан, где актриса Рената Литвинова отмечала свой день рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

Жителя Патриарших прудов не устраивал шум, который был слышен из заведения. А уже после 11 вечера мужчина подошел к окну ресторана и начал снимать происходящее на камеру, а затем позвонил в полицию. Стоит отметить, что москвич не знал, чье празднование было в заведении.

После приезда полиции общаться с правоохранительными органами пришлось администратору, а гости разъехались по домам.

Известно, что на празднике выступали пианист Кирилл Рихтер, артистка Земфира и певица Хибла Герзмава. Также на мероприятии присутствовал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.