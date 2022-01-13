Долматова захотела сменить фамилию экс-супруга

Не прошло и месяца после свадьбы Гуфа и Юлии Королевой, которая теперь Долматова, как его бывшая жена — Айза — решила, что пришло время отказаться от этой фамилии. К слову, пара рассталась 8 лет назад, а Айза до сих пор носит фамилию Алексея (Наст. имя Гуфа — Прим. ред.).

Фото: peopletalk peopletalk

В своем Instagram она ответила на вопросы подписчиков. Многих интересует, почему же Айза все еще не сменила фамилию. Так, она ответила, что это уже в ее планах, так как она «не хочет делить ее с фриками». К своей девичьей фамилии Долматова тоже не желает возвращаться, чтобы «не позорить родственников». Позже Айза сообщила, то придумала себе новую фамилию, поэтому будем ждать ее новый формальный имидж.

«Я ему изменяла, да. Но я изменяла ему в самые печальные моменты нашей жизни, когда мы уже были на грани развода»,

— призналась Айза, отметив, что не будет называть имена, потому что они ничего не скажут.