Стал известен гонорар Чернышева за шоу "Лебединое озеро"

Стало известно, сколько фигурист и муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев заработал на новогодних праздниках, выступая в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро". Об этом сообщает "Комсомольская правда".

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Контракт на выступление был заключен с ИП Чернышев. И, судя по сайту госзакупок, Петр Чернышев за девять праздничных шоу заработал три миллиона 375 тысяч рублей.

Выяснилось, что деньги — это некая субсидия из федерального бюджета, а сама постановка — выполнение "государственного задания".

Издание отмечает, что далеко не вся сумма досталась Петру Чернышеву — деньги были поделены между участниками спектакля.