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28 минут назад

Эд Ширан стоит церковь с погребальной камерой для себя

Британский певец и композитор Эд Ширан начал строить церковь, в которой будет склеп, где он должен быть захоронен после своей кончины. Постройка возводится в его мини-деревне в Суффолке. Об этом сообщает Daily Mail.

Эд Ширан стоит церковь с погребальной камерой для себя
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Размер погребальной камеры составляет 2,71 метра на 1,8 метра — это соответствует размеру участка для двойной могилы. Разрешение на строительство часовни, где будет расположено место захоронения, Ширану удалось получить не с первого раза. Но в 2019 году у певца все же получилось согласовать планы с соседями и местным советом.

Известно, что строительство уже началось, на данной момент на месте возведения установлены леса. В здании будет вестибюль с винтовой лестницей, ведущей в небольшую галерею, и основное пространство для деятельности.

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