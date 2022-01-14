Звезды, которые уже успели отличиться в 2022 году

Ольга Бузова и Клава Кока отрываются в Куршевеле, звезда «Игры престолов» и «Аквамена» разводится, Канье Уэст набросился на фаната, а Ким Кардашьян обвиняют в мошенничестве: «Рамблер» собрал звезд, которые уже успели отличиться в 2022 году.

Фото: Рамблер Рамблер

Джейсон Момоа и Лиза Боне

Видео дня

В начале 2022 года экранный Аквамен и его супруга объявили о расставании после 16 лет совместной жизни.

«Мы делимся этим не потому, что считаем, что это достойно новостей, а чтобы мы могли сделать это с достоинством и честностью. Мы освобождаем друг друга, чтобы быть теми, кем мы хотим стать в будущем»,

— говорится в заявлении пары.

Напомним, в 2017-м году звезды поженились. Они воспитывают двоих общих детей.

Канье Уэст

Рэпер избил фаната, инцидент случился в Лос-Анджелесе. Поклонник попросил автограф, а также проигнорировал просьбу не фотографировать звезду, что и привело музыканта в бешенство. Рэпер сначала толкнул, а потом ударил мужчину в голову и шею. Как пишут СМИ, Уэст кричал, что они не понимают, через что он сейчас проходит. Если правоохранители решат, что Канье виновен, за попытку избиения ему грозит до 6 месяцев лишения свободы.

Legion-media

Бритни Спирс

Бритни Спирс и в новом году продолжает эпатировать публику: так, звезда позирует полностью обнаженной и выкладывает видео своих странных, местами даже неприличных танцев. Сначала поклонники радовались за кумира, ведь она спустя 13 лет наконец-то смогла полностью освободиться от опеки отца, но теперь состояние певицы вызывает у фолловеров беспокойство. Так, в комментариях под ее постами разгорелся нешуточный спор: одни пишут, что Спирс имеет право выкладывать в социальные сети откровенные фото, другие же настаивают на том, что Бритни нестабильна и ей требуется помощь.

@britneyspears

Ким Кардашьян

Не обошли стороной скандалы и Ким Кардашьян. Звезду в новом году вызвали в суд по исковому заявлению о спекуляции с криптовалютой EthereumMax.

«Ким Кардашьян, Флойд Мейвезер-младший и Пол Пирс входят в число знаменитостей, которым предъявляют иск за то, что они якобы являются ведущими инвесторами в мошенничестве с криптовалютой»,

— пишет Wall Street Journal. Звезд и других ответчиков обвиняют в том, что они рекламировали EthereumMax и создали ажиотаж на рынке с целью заработать на продаже токенов, сообщает издание, ссылаясь на текст иска. Отметим, что Кардашьян пока никак не комментировала претензии в свой адрес.

@kimkardashian

Меган Фокс

В начале января возлюбленный актрисы Machine Gun Kelly сделал ей предложение руки и сердца.

«Спустя полтора года он сделал мне предложение. И я сказала ему «да». После чего, мы выпили кровь друг друга…»,

— написала Меган Фокс в Instagram. Музыкант подарил звезде помолвочное кольцо с дизайном, созданным им самим совместно со Стивеном Вебстером. Изумруд и бриллиант сплетаются в одну композицию, образуя «темное сердце, которое олицетворяет нашу любовь», сообщил Колсон (настоящее имя артиста).

@meganfox

Ольга Бузова и Клава Кока

В начале января разгорелся нешуточный скандал и в российском шоу-бизнесе: все из-за видео Клавы Коки, где они вместе с Ольгой Бузовой отдыхают в Куршевеле. Что не так в этом ролике? Звездные коллеги посчитали неприемлемым показывать себя в нетрезвом состоянии, ссылаясь на то, что подобные откровения портит имидж артистов. Так, раскритиковал поступок Клавы Дима Билан:

«Я испытал чувство стыда за тебя, Клава Кока! Потому что ты взяла и подставила подругу! Жуть! Как ты могла? Показала сначала кроссовки люминесцентные, а потом куртку и сказала: «Не падай в куртке». Тебе не стыдно? Я понимаю, что это Куршевель. Мы проходили это лет 12 назад, но Оля Бузова, которая тебе помогла. Мне стыдно за тебя, Клава, реально стыдно! Я думал, что ты крутая девчонка, а ты, оказывается, мелочная»,

— прокомментировал ситуацию музыкант. Поддержала его и Ксения Собчак:

«Я не понимаю, в чем счастье приехать в горы и с трех часов уже *сильно выпивать* в каком-нибудь Le Cap Horn. Счастье — это провести весь день в горах, после чего вернуться без сил, сходить в сауну и сделать масочку»,

— заявила журналистка.

Отметим, что Бузова и Кока пока никак не ответили на претензии коллег.