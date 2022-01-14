Шинейд О'Коннор госпитализировали после попытки суицида

Ирландская певица Шинейд О'Коннор сообщила, что ее госпитализировали после попытки суицида из-за самоубийства сына Шейна. Этим она поделилась на своей странице в Twitter.
"Мне жаль. Я не должна была этого говорить. Я с копами сейчас, еду в больницу. Простите, что расстроила всех. Я потерялась без моего ребенка и ненавижу себя. Больница поможет на какое-то время. Но я собираюсь найти Шейна",
— написала исполнительница.
Артистка призналась, что винит себя в смерти Шейна и не видит смысла жить.
Шинейд О’Коннор сообщила о смерти 17-летнего Шейна восьмого января. За два дня до этого она писала, что ее ребенок пропал.
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