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1 час назад

Сергей Шнуров станет отцом в четвертый раз

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров станет отцом в четвертый раз, его супруга Ольга Абрамова ждет ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Star News со ссылкой на собственный источник.

Сергей Шнуров станет отцом в четвертый раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шнуров и Абрамова женаты с 2018 года, от прошлых отношений у него есть сын Аполлон и дочь Серафима. Предыдущего наследника супруга Ольга Абрамова родила ему полгода назад, однако имени третьего ребенка 48-летний музыкант журналистам так и не назвал.

Читайте также о том, почему супруга экс-солиста группы "Корни" отговаривала его от женитьбы.

Звёзды,Ольга Абрамова,Сергей Шнуров,
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