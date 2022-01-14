Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров станет отцом в четвертый раз, его супруга Ольга Абрамова ждет ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Star News со ссылкой на собственный источник.

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Шнуров и Абрамова женаты с 2018 года, от прошлых отношений у него есть сын Аполлон и дочь Серафима. Предыдущего наследника супруга Ольга Абрамова родила ему полгода назад, однако имени третьего ребенка 48-летний музыкант журналистам так и не назвал.