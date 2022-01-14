Юрий Музыченко назвал Петербург столицей мусора

Солист российской группы The Hatters Юрий Музыченко пожаловался на гололед и кучи отходов на улицах Санкт-Петербурга. Соответствующими сторис артист поделился на своей странице в Instagram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Юрий показал своим подписчикам гору отходов во дворе своего дома и отметил, что поскользнулся и чуть не упал на льду:

"Доброе утро, петербуржцы. Выходя из подъезда, я чуть не разложился на льду, будьте аккуратны. И добро пожаловать теперь, по ходу, в мусорную столицу".

Известно, что еще в начале зимы в Санкт-Петербурге возникли проблемы с вывозом снега и отходов. От горожан несколько раз поступали жалобы.