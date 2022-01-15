Как изменилась внешность Кейт Мосс за 28 лет

Длинные волосы, нездоровая худоба, острые черты лица — главная изюминка Кейт Мосс. Именно она стала основоположником тренда на андрогинность. В преддверии дня рождения звезды редакция WMJ.ru решила проследить, как менялся имидж и внешность главной красотки модельного бизнеса.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Известная модель Кейт Мосс родилась в пригороде Лондона 16 января 1974 года. Суперзвездой подиумов Кейт стала не благодаря родителям, а одному случаю в аэропорту. Когда девушке было всего 14 лет, ее заметила директор модельного агентства и предложила попробовать себя в качестве манекенщицы. Вскоре юная звезда появилась на обложке глянцевого журнала Face и заключила контракт с Calvin Klein. Кстати, именно с сотрудничества с этой маркой Кейт начала моду на андрогинность и унисекс. С этого момента образ Кейт вовсю начал использоваться мировыми брендами для продвижения рекламных кампаний. Длинные волосы, нездоровая худоба, острые черты лица — визитная карточка красотки Кейт Мосс.

Многие помнят Кейт длинноволосой блондинкой. Однако, как и полагается супермодели, звезда часто экспериментировала с имиджем. Она была шатенкой и даже жгучей брюнеткой. А еще Кейт частенько меняла длину волос и стрижку: то носила эффектный каскад, то и вовсе стриглась под «мальчика».

Кейт меняла прически как перчатки, но одно осталось неизменным — сияющая и ровная кожа. О том, обращалась ли звезда за помощью к хирургам или это результат упорной работы профессионального косметолога, расскажет наш эксперт.

Вероника Коршикова, врач-дерматолог, косметолог, автор курса «Формула кожи»:

"Быть нестандартным — роскошь, которую могут себе позволить немногие в наше время. Отмечу, что Кейт Мосс приобрела всемирную славу в модельном бизнесе благодаря уникальной внешности: раскосые миндалевидные глаза в сочетании с аккуратными европейскими чертами лица.

Годы идут, а Кейт выглядит только роскошнее. Взгляд стал более глубоким и обволакивающим. Многие поспорят, так как в моде эффект «open eyes». Но в случае с Кейт именно глаза, пусть даже с морщинками и нависшим верхним веком, по сей день являются ее визитной карточкой.

Недавно в Сети появились слухи о том, что Мосс сделала неудачную блефаропластику. Однако подтвержденных фактов по этому поводу пока нет. Однако, если и проводить пластическую операцию модели, то крайне деликатно и с сохранением уникального разреза глаз. Глаза как у «рыбки» ей точно не подойдут. Также актуальным для знаменитости будет укрепление связочного аппарата вокруг глаз с помощью высокочастотного ультразвукового лифтинга, фракционных лазеров или игольчатого RF-лифтинга.

Всемирно известную модель достаточно часто можно увидеть с сигаретой в руках. Как мы знаем, для курильщиков со стажем характерны кисетные морщины над верхней губой. Также эта привычка приводит к более быстрому разрушению и замедлению синтеза коллагена. Косметологам знаком эффект «пустой кожи», когда вводимые под дерму филлеры будто «проваливаются» в никуда. Однако губы Кейт сейчас хорошо выглядят: они наполнены, сохранены форма и контур. Поэтому можно предположить, что звезде периодически проводится деликатная коррекция филлерами.

Сравнивая фотографии Кейт на заре карьеры и сейчас, можно заметить изменения средней трети лица. Возможно, Мосс добавила немного объема. Отмечу, что ранее у модели была более уплощенная подглазничная область.

Звезда мировых подиумов является представительней мышечного типа старения, при котором очень долго не происходит деформационных изменений. Предполагаю, что именно поэтому даже в возрасте 47 лет у Кейт достаточно четкий контур нижней челюсти.

На многих фотографиях видно, что у звезды достаточно неоднородный цвет и текстура кожи — с пигментными изменениями, сосудистыми звездочками, возрастным гиперкератозом и расширенными порами. Эти несовершенства достаточно быстро можно скорректировать с помощью фототерапии и наружного ухода с кислотами, ретиноидами, транексамовой кислотой".