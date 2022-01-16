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2 часа назад

"К сожалению, он не мой сын": мать Тимати высказалась о воспитании внука

Симона Юнусова поделилась мнением о воспитании своего внука Ратмира.

"К сожалению, он не мой сын": мать Тимати о внуке
Фото: @timatiofficial@timatiofficial

Одна из самых известных бабушек в России — мама не менее известного рэпера Тимати — активно ведет страницу в Instagram и часто делится с подписчиками подробностями своей жизни.

Так, во время одной из последних сессий ответов на вопросы Симона прокомментировала то, как воспитывается ее внук Ратмир. Один из подписчиков спросил, есть ли разница в воспитании внучки Алисы и внука Ратмира. Симона с сожалением заметила, что разница есть, но Ратмир не ее сын.

@simona280

Действительно Ратмир проводит гораздо меньше времени со своей бабушкой, по сравнению с Алисой. Мама Ратмира — Анастасия Решетова — не часто оставляет сына с отцом и бабушкой. Тогда как воспитанием Алисы — дочки Тимати от Алены Шишковой — занимается в основном бабушка. Девочка занимается танцами, осваивает серф, учит английский, а не так давно подписала контракт с модельным агентством.

Ранее Гузеева пожаловалась на постковидную агрессию.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,
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