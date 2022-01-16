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38 минут назад

Вдову Грачевского экстренно госпитализировали

Третью жену режиссера и создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерину Белоцерковскую экстренно госпитализировали. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Вдову Грачевского экстренно госпитализировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актриса и певица присутствовала на открытии памятника супругу на Троекуровском кладбище 14 января. По словам присутствующих, Екатерина обнялась со второй женой Грачевского Анной, женщины не могли сдержать слез.

Издание предположило, что Белоцерковская тяжело пережила траурные мероприятия, приуроченные к годовщине смерти режиссера. Она выложила в своем Instagram-аккаунте короткое видео, на котором запечатлена больничная палата, капельница и ее рука. О причине госпитализации и диагнозе Белоцерковской неизвестно.

Ранее Гузеева пожаловалась на постковидную агрессию.

Звёзды,Екатерина Белоцерковская,
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