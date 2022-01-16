Вдову Грачевского экстренно госпитализировали

Третью жену режиссера и создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерину Белоцерковскую экстренно госпитализировали. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Актриса и певица присутствовала на открытии памятника супругу на Троекуровском кладбище 14 января. По словам присутствующих, Екатерина обнялась со второй женой Грачевского Анной, женщины не могли сдержать слез.