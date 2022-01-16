Вдову Градского ограбили на 100 миллионов рублей

Вдову российского артиста Александра Градского, актрису Марину Коташенко, ограбили в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

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"Сегодня вечером совершено разбойное нападение на Марину Коташенко, вдову Градского. Предварительная сумма ущерба — 100 миллионов рублей",

— говорится в сообщении.

Как сообщают СМИ, Коташенко стала жертвой подставного ДТП. После этого в ее автомобиль сели трое мужчин и приказали ехать домой, угрожая оружием. Там они забрали у актрисы деньги.