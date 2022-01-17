Прилучный отправился в Дубай с Муцениеце

Российский актер Павел Прилучный отправился в Дубай с экс-женой Агатой Муцениеце. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Бывшие супруги поехали в ОАЭ вместе с детьми. На фотографии они запечатлены на фоне парка развлечений Legoland. «Несколько лет назад мы были в этом же месте. Как быстро дети растут!» — написал артист.

В комментариях пользователи выразили надежду, что актеры помирились. Многие написали, что их радуют совместные фотографии Прилучного и Муениеце. Сами артисты никак не прокомментировали свое возможное воссоединение.