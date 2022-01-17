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3 часа назад

Павел Прилучный отправился в Дубай с Агатой Муцениеце

Российский актер Павел Прилучный отправился в Дубай с экс-женой Агатой Муцениеце. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Прилучный отправился в Дубай с Муцениеце
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Бывшие супруги поехали в ОАЭ вместе с детьми. На фотографии они запечатлены на фоне парка развлечений Legoland. «Несколько лет назад мы были в этом же месте. Как быстро дети растут!» — написал артист.

В комментариях пользователи выразили надежду, что актеры помирились. Многие написали, что их радуют совместные фотографии Прилучного и Муениеце. Сами артисты никак не прокомментировали свое возможное воссоединение.

Прилучный и Муцениеце развелись в июне 2020 года. Несколькими месяцами ранее актриса опубликовала серию видеозаписей в Instagram-аккаунте своей матери, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии и пьянстве мужа в период самоизоляции. Позднее стало известно, что актер встречается с Мирославой Карпович, прославившейся благодаря сериалу «Папины дочки».

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